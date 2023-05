Elezioni comunali, a Corciano la lista Azione / Terzo Polo fa il miglior risultato nazionale

- pubblicità -

A Corciano, nel risultato imponente del Sindaco Pierotti, che la segreteria regionale di Azione ha fortemente voluto fin da subito come candidato, spicca il risultato di Azione insieme alle altre realtà del Terzo Polo: 10,13%. Il miglior dato nazionale con la bellissima affermazione personale dei nostri giovani candidati: Andrea Bacelli di 23 anni, primo degli eletti, e Alessia Raspa che a 19 anni è quarta per preferenze.

Ottima poi le performance personale a Terni dei nostri due candidati, Donatella Virili e Michele Pennoni, che risultano nettamente i due più votati della lista Kenny, così come a Umbertide dove la lista a cui abbiamo dato vita (Patto23) in poche settimane sfiora il 5%.

Attendiamo i ballottaggi, con l’impegno, immediatamente dopo, di mettere a fuoco le sfide elettorali del prossimo anno, lavorando sempre per un maggior radicamento su tutto il territorio regionale.

La segreteria regionale di Azione