Elezioni comunali: la lista Uniti per Corciano si presenta in vista del voto

Giovedì pomeriggio la candidata Simonetta Checcobelli, della lista UNITI PER CORCIANO – Lorenzo Pierotti sindaco, ha incontrato i cittadini nella sala della biblioteca “G. Rodari” a San Mariano. L’incontro ha dato luogo ad un interessante dibattito su temi importanti quali salvaguardia del territorio e del verde, cultura, lavoro, sanità, ed è stato caratterizzato dalla vivace partecipazione dei cittadini intervenuti.

Checcobelli sottolinea: “La lista UNITI PER CORCIANO, costituita da cittadini che si sono messi a disposizione della collettività, sposando il programma proposto dalla coalizione, si ripropone di dare il proprio contributo con una impronta civica caratterizzata da partecipazione e ascolto. Siamo una coalizione credibile che ha un programma concreto e fattibile, nato dalla conoscenza del territorio, che si pone mete ambiziose ma non impossibili. Spesso in campagna elettorale si fanno promesse ed elaborano progetti che non sono compatibili con la realtà e questo porta allo uno scollamento tra politica e cittadini. Con serietà e credibilità, pertanto, puntiamo a rafforzare il patto di fiducia con gli elettori”.