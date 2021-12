Politica, il vicesindaco Pierotti lascia Italia Viva: “Torno nel PD”

Lorenzo Pierotti ha deciso di tornare nel Pd. Come riporta la Nazione Umbria il vicesindaco di Corciano ha dato l’annuncio dopo che la sua presenza al congresso territoriale dei Dem la scorsa settimana aveva lasciato presagire questa scelta. Pierotti dunque dà l’addio a Matteo Renzi lasciando Italia Viva per motivi che lui stesso chiarisce con il quotidiano: “In questo quadro complesso che ci offre la politica in questo momento, dopo mesi di riflessioni, colloqui con segretari e dirigenti di tutte le forze e movimenti di centrosinistra, considerando conclusa la mia esperienza con Italia Viva – spiega Pierotti – oramai da diversi mesi, ripropongo la mia convinzione che tutte le anime che si dichiarano progressiste e riformiste vere, con buonsenso e lungimiranza debbano costruire insieme una ‘casa’ comune”.

“Torno a ribadire – prosegue il vicesindaco – che solo un centro sinistra ampio, coeso, coraggioso può competere e affermarsi contro la destra conservatrice e sovranista. L’unica possibilità quindi è che quella ‘casa’ a cui molti guardano con attenzione, ci veda impegnati continuamente nel consolidare le sue fondamenta, gettate qualche mese fa e sostenute dai confortanti risultati delle ultime amministrative. La casa dei progressisti e riformisti ha nel Partito Democratico il suo perno. Da oggi, in questo partito, nel Pd – conclude Pierotti con La Nazione – in cui ho creduto e in cui ho deciso di tornare a dare il mio contributo porterò avanti la mia convinzione. Sentirsi uniti negli ideali e nei valori storici dei Democratici per me è come tornare a giocare uniti nella stessa squadra, sono sicuro che possiamo vincere molte delle partite che abbiamo di fronte al nostro percorso”.