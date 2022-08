Sagre: i piatti di Mantignana in settembre attirano migliaia di buongustai

Dopo due anni di stop era tutt’altro che scontato, e invece, sin dal giorno della sua apertura, Mantignana in settembre ha dimostrato di essere più viva che mai, riuscendo a riunire decine di vecchi e nuovi volontari e attirando ogni sera centinaia di buongustai. Fino a domenica 4 settembre, il piccolo borgo di Mantignana, nel comune di Corciano, ospita infatti la 49esima edizione di questa storica manifestazione in grado di unire buona cucina, intrattenimento, sport, socialità e sociale.

Come in tutta l’Umbria, anche a Mantignana particolare attenzione viene posta alla cucina e all’enogastronomia, con tante specialità che ogni sera è possibile degustare negli stand della festa. A partire dagli gnocchi al sugo d’oca, la cilona (una fetta di carne di maiale impanata, fritta e ripassata in padella con salsa di pomodoro) e il pollo all’arrabbiata con torta al testo ed erba.

E poi ancora attenzione al sociale, con una raccolta fondi a favore del comitato di Corciano della Croce rossa italiana, e soprattutto tanta musica. Giovedì 1 e venerdì 2 settembre si danza con le orchestre, rispettivamente, Michelissimo e Erika Clerini, mentre sabato 3 e domenica 4 sul palco del Katooba Pub saliranno l’Outside Band e Gabuby Royal.

Per quanto riguarda l’aspetto di promozione dello sport, giovedì 1 settembre alle 20.30 si terrà la semifinale di andata del Campionato italiano di bocce tra Bar Sole Mantignana e Spoleto. Sabato 3 alle 18 è, invece, in programma la Giornata del piccolo atleta, organizzata dalla Us Mantignana Montemalbe, a cui possono partecipare tutti i ragazzi nati dal 2010 al 2017. In concomitanza, la Croce rossa di Genova, ospite della manifestazione, eseguirà una dimostrazione della tradizionale ricetta del pesto alla genovese, a cura di Andrea Dagnino.

Altra iniziativa: una passeggiata sulle colline di Mantignana, domenica 4 settembre con partenza alle 9. Previsto un aperitivo durante il percorso e pranzo al circolo Arcs di Mantignana.

Infine, ogni sera, gonfiabili per bimbi, giochi popolari e gara di briscola.