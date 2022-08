Cucinelli: nel semestre 415 milioni di ricavi e 50 di utile

Il cashmere di Cucinelli ha segnato nei primi sei mesi ricavi netti pari a 415,4 milioni, in crescita del 32,4% a cambi correnti (+28,3% a cambi costanti)

rispetto al primo semestre 2021, un Ebitda (margine operatilvo lordo) di 120 milioni (+48,8%) e un netto di 50,6 milioni (+131% rispetto a 21,9 milioni).

Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della casa di moda ha osservato che “Il primo semestre 2022 si è chiuso con degli ottimi risultati sia in termini di crescita che di profitti, dietro questi immaginiamo un anno 2022 da record con una crescita dei ricavi intorno al +15%”, grazie

anche al dollaro forte che aiuta l’export italiano. “La raccolta degli ordini Primavera Estate Uomo Donna 2023, è stata ottima, sia in termini quantitativi che di immagine. Tutto questo ci fa pensare a un anno 2023 con un fatturato in piena crescita del 10%”, ha aggiunto l’imprenditore.