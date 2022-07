Gli incivili tornano in azione: un divano e altra paccottiglia abbandonati lungo la strada

Un divano letto, una rete, un materasso, un termosifone, scarti di tappezzeria e altre cianfrusaglie. Questo l’ennesimo spettacolo indegno che si presenta da alcuni giorni a quanti percorrono la strada del Colle della Trinità, nel territorio comunale di Perugia. Non c’è molto da aggiungere se non che residenti e passanti sono esterrefatti e aspettano che presto gli enti preposti bonifichino la zona come già fatto tante altre volte meritevolmente, con la sottolineatura che è da incivili abbandonare rifiuti (grandi o piccoli che siano) nei luoghi non idonei (belli o brutti che siano). E qui al Colle ancora una volta c’è stata la combinazione peggiore.