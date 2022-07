L’Orchestra da Camera di Perugia in versione “young” debutta a Solomeo

Doppio appuntamento – domenica 17 e lunedì 18 luglio – con l’Orchestra da Camera di Perugia. Si comincia nella Chiesa di San Bartolomeo, a Solomeo, con il concerto di chiusura della prima edizione del progetto OCP YOUNG SUMMER 2022, workshop orchestrale riservato ai musicisti tra i 14 e i 20 anni promosso in queste settimane dall’ensemble umbro. Domenica, alle 21, lo speciale organico young – composto per metà dai giovani che hanno partecipato a questo percorso formativo, che si esibiranno accanto ai componenti stabili dell’Orchestra da Camera di Perugia – eseguiranno musiche di Georg Friedrich Händel, Joseph Boulogne Chevalier de Saint-George e Wolfgang Amadeus Mozart.

“Dopo anni in cui abbiamo proposto tanti concerti e progetti pensati per educare all’ascolto le giovani generazioni – spiegano dell’Orchestra – ci è sembrata un’evoluzione naturale metterci a disposizione per coinvolgere nella pratica musicale, concretamente, i giovani talenti del territorio”. Da qui il progetto formativo, interamente gratuito, che l’Orchestra da Camera di Perugia intende replicare anche in futuro, con cadenza stagionale. Il concerto di domenica è a ingresso gratuito su prenotazione (orchestradacameradiperugia@gmail.com – 331.2643443) come libera è la partecipazione alla festa in programma lunedì 18 luglio, dalle 18, ai Giardini del Frontone a Perugia.

Torna infatti l’ormai tradizionale T-Shirt Midsummer Party, ovvero la presentazione della nuova maglietta ufficiale dell’Orchestra da Camera di Perugia. A disegnarla anche quest’anno il grafico e illustratore Marco Leombruni, che farà animare i suoi “grifetti suonatori” anche nel live painting previsto nel corso del pomeriggio. Non mancherà ovviamente la musica, in collaborazione con il T-Trane Record Store, con dj set (Paesaggi Toccacielo) e qualche sorpresa a cura dell’Orchestra perugina.