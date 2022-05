Grande successo per i libri della Bertoni editore al Salone del Libro di Torino

Si è chiusa lunedì sera l’edizione da record del Salone del Libro di Tornino che quest’anno ha registrato 168.732 ingressi. Un’edizione fortunata anche per la Bertoni editore che ha raddoppiato le vendite rispetto allo scorso anno, registrando un grande interesse di pubblico presso il suo stand. Tantissimi gli autori Bertoni presenti al Salone, ma anche tanti lettori, collaboratori e amici della casa editrice umbra.

Tra le novità editoriale presentate in anteprima: il libro “Storia di un ospite” di Diego Galdino, e Valeria Rossi, che ha presentato in collegamento video perché impossibilitata ad essere presente, il suo ultimo libro “Come un cane bianco”.

Ad attendere i propri lettori per il firmacopie erano presenti anche: Linda Lucidi, Alberto Padovani, Silvio Raffo, Pascal Schembri, Liù Bosisio, Anna Curir, Stefano Bona, Fabiola Gravina, Andrea Dal Masso, Antonella Polenta, Elisabetta Fioritti, Valentina Pitozzi e Andrea Folli, Viviana Picchiarelli, Giuseppina Sarni, Lucio Sandon, Silvana Giuliano, Loredana Manni, Marianna Salerno, Marco Contrafatto, Luca Esposito, Lucio Biagioni e Albano Ricci.

Un’occasione per la Bertoni editore di consolidare collaborazioni già attive da tempo come quelle con la Regione Umbria e FUIS (Federzione Unitaria Italiana Scrittori) che hanno ospitato le presentazioni di: Rita Boini e Riccardo Benucci con il libro “Appuntamenti con delitto”; Liù Bosisio con “Bambole in cortile”; “Il tesoro di Pompei” di Andrea Del Castello e “Le radici del cielo” di Antonella Lippo; “La scelta migliore” di Mietta Timi e “La vita che mi ha scelto” di Alessandra D’Egidi; la raccolta “Raccontami di tè” con Simona Petrioli, Marta Moroni e Luciano Riccini; le antologie poetiche “Inno alla Terra” e “Inno al fuoco”; Guido Barlozzetti con il suo ultimo libro “Vite Ricordevoli”; Silvana Giuliano con “Avevi detto morte”; “Sul filo del coraggio” di Anthony Caruana; “Scherzi in rima” di Massimiliano Kornmuller; Lucio Sandon e al suo “Il teorema della spada”, “Antenati del futuro” di Rossella Seller; Floriana La Rocca con la sua raccolta “Strumenti a corde”; l’antologia “Raccontami di lei” che raccoglie le opere presentate al concorso “Rina Gatti.

Ma il Salone del Libro di Torino quest’anno ha permesso alla casa editrice umbra di avviare una nuova collaborazione con la Fondazione FAI (Fondazione Avvocatura Italiana), che ha ospitato la presentazione del libro “Una vita come la tua” di Domenico Tomassetti.

Grandissimo successo di pubblico ha registrato poi la presentazione del libro “Storie di straordinaria fonia” di Foffo Bianchi, Francesca Gaudenzi e Duccio Pasqua. Il libro presentato in anteprima assoluta in occasione del Salone del Libro 2022, ha visto il coinvolgimento di Renato Zero che ne ha curato la prefazione, e di Elio e le Storie Tese nella postfazione. “Storie di straordinaria fonia” racconta la musica italiana da una prospettiva inedita: quella di Rodolfo “Foffo” Bianchi, musicista, produttore e ingegnere del suono che racconta cinquant’anni di storia della canzone con fatti, curiosità e aneddoti. Il frutto di una straordinaria carriera tra studi di registrazione e palchi.

Nuove sfide e nuovi progetti attendono la Bertoni editore che archiviato questo Salone 2022 da record si prepara per nuovi eventi: dal 3 al 5 giugno 2022 a Città della Pieve vi aspetta Poesia Trasimeno, la rassegna letteraria dedicata alla poesia; dal 22 al 24 luglio 2022 a Isola Maggiore torna la seconda edizione di Giallo Trasimeno, il festival nazionale letterario dedicato al poliziesco e al crime di genere; infine dal 26 al 28 agosto torna la terza edizione di Deruta Book Fest.