Da Milwaukee a Corciano: incantati dalla bellezza del borgo e dell’Umbria

Si protrarrà fino al 14 aprile il “grand tour” di 25 turisti americani, giunti da Milwaukee (Wisconsin) per ammirare le bellezze di Corciano e dell’Umbria. E’ l’ennesimo programma turistico organizzato dall’artista ed imprenditrice Rossella Vasta, responsabile della Pieve International School di Corciano, che da anni organizza viaggi culturali con gli Usa grazie ai contatti con le Università della Florida e del Wisconsin. Quest’anno il viaggio è stato curato da Kristine Kiefer Hipp, docente alla Cardinal Stritch Franciscan University, istituto che è al centro di un ambizioso progetto cui guarda con interesse l’Amministrazione Comunale di Corciano.

E’ stato l’assessore Francesco Mangano ad accogliere la comitiva nella Sala Consiliare per un saluto istituzionale. “Grazie a Rossella Vasta – ha dichiarato – esiste a Corciano un filo rosso che lega gli americani alla Internation School ed alla storia di Pieve del Vescovo, dove per diverso tempo allievi statunitensi hanno potuto cimentarsi con attività di restauro garantite dalla Scuola Edile.” Già prima della pandemia, la Pieve School aveva organizzato con accademici americani un soggiorno a Corciano per discutere la possibilità di realizzare un museo virtuale di Pieve del Vescovo a cura dell’Università della Florida, con la collaborazione dell’Amministrazione e ovviamente della Diocesi di Perugia. “Spero che questo confronto si possa riprendere – ha ribadito Rossella Vasta – perché l’interesse dei turisti americani può essere la scintilla per promuovere il castello che fu anche dimora di Papa Leone XIII.”