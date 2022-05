Famiglie creative in festa: Corciano fa festa al Rigo con una giornata di eventi

Passeggiate guidate da artisti, azioni pittoriche collettive, giochi, performance danzanti e laboratori. Domenica 15 maggio a Corciano, nel quartiere Il Rigo, dalla mattina fino a sera, tante iniziative creative dedicate a tutte le famiglie. Una giornata organizzata da Dance Gallery, all’interno del progetto Kiub, in collaborazione con Umbria Culture for Family, Regione Umbria.

In occasione della Giornata internazionale delle Famiglie, e all’interno della programmazione promossa dalla Regione Umbria, Dance Gallery propone un calendario di eventi gratuiti pensati specificatamente per bambini e adulti contemporaneamente, un’opportunità di festa per svolgere insieme laboratori e attività creative.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Kiub (Kreative Interactive Urban laB), in corso al Rigo di Corciano, promosso a seguito del bando “Creative Living Lab” del Mic (Ministero della Cultura) per il sostegno ad azioni di rigenerazione urbana attraverso l’arte, che nella giornata del 15 maggio incontra l’iniziativa della Regione Umbria.

Umbria Culture for Family è un progetto sperimentale della Regione finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, che vuole rendere protagonista nel turismo family friendly il comparto della cultura, quindi “rendendo a misura di famiglie” sia i luoghi della cultura sia le varie manifestazioni culturali organizzate e promosse in Umbria.

Il programma delle attività per le famiglie. Dalle ore 10 segnaletica sopra le righe, passeggiata artistica con Giovan Giulio Piacentini. A seguire rinfresco per tutti. Dalle 14 alle 19 azioni pittoriche collettive sul tema dell’identità con Simona Frillici. Alle 15 inaugurazione del percorso coreografico che si articola in 6 stazioni con pannelli multimediali che illustrano movimenti danzanti da fare all’aperto. Ideazione di Noemi Cellamare, allestimento Sandford e Gosti, illustrazioni di Giada Fuccelli, movimenti coreografici di Valentina Romito. Alle 15.30 è in programma contakids, giochi di contatto tra genitori e figli con Roberta Sirchio. Alle 16.30 tutti in riga, performance danzante di gruppo lungo le strade del quartiere con Matteo Vignali e Noemi Della Vecchia, compagnia Vi.Da.Ve. Alle 17.30 si chiude con la stanza delle ombre, giochi di ombre per grandi e piccini a cura di Grimm Twins. Tutte le attività sono gratuite e sono rivolte a grandi e piccoli. Per info 338 2345901