Cinema Park: “Il richiamo della foresta” in proiezione in tutti The Space Cinema

“Il richiamo della foresta” il live action targato Disney, quinto adattamento cinematografico dal celeberrimo romanzo di Jack London, ritorna in proiezione nelle sale di tutti i The Space Cinema domenica mattina e nei giorni festivi con il rendez-vous dedicato alle famiglie.

Il film è ambientato alla fine del 1800 in California e racconta la storia di Buck, un grosso cane che vive nella fattoria di un giudice. Improvvisamente il padrone decide di vendere Buck come cane da slitta per i cercatori d’oro dell’Alaska e viene acquistato da un francese che consegna la corrispondenza negli avamposti. Il destino di Buck sarà affidato all’eremita John Thornton (Harrison Ford) con il quale instaurerà un profondo legame d’amicizia e inizierà, così, un viaggio nelle profondità delle terre selvagge. Qui Buck percepirà sempre di più il richiamo della foresta e si unirà ad un branco di lupi, ma non dimenticherà l’affetto per il suo anziano padrone.

Il circuito raccomanda la prenotazione online per assicurarsi il posto in sala ed evitare assembramenti negli spazi comuni.