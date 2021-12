Sport e solidarietà: la squadra Testi Cicli dona tutte le vittorie del 2021 all’Emporio Caritas

I premi sportivi diventano generi alimentari per i più bisognosi. L’iniziativa ha visto protagonisti gli ottanta tesserati della squadra ciclistica Testi Cicli che hanno deciso di donare tutte le vittorie conquistate durante la stagione 2021 all’Emporio della Caritas “Divina Misericordia” situato nella zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte a Perugia.

I premi vinti nelle competizioni ciclistiche sono stati “trasformati” in generi alimentari e di prima necessità su indicazione del responsabile dell’Emporio, Giampiero Morozzi, che conosce bene le esigenze di quanti si rivolgono alla struttura della Caritas. La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi in vista del Natale quando il presidente della Testi Cicli Franco Testi è stato accolto dallo stesso Morozzi nella sede dell’Emporio Caritas.

Sono 468 le famiglie che si rivolgono all’Emporio “Divina Misericordia”, attivo dal 2016, una delle opere segno di prossimità della Chiesa fortemente volute dal cardinale Bassetti dopo l’inaugurazione nel settembre 2014 del “Villaggio della Carità – Sorella Provvidenza”. L’opera di carità, grazie all’impegno di un’ottantina di volontari, aiuta le famiglie in difficoltà dei quartieri e centri abitati dei Comuni di Perugia e Corciano.

Per accedere all’Emporio le persone in difficoltà, dopo un colloquio con gli operatori Caritas dei Centri di Ascolto parrocchiali, avranno una card con punti a scalare, che consentirà loro di usufruire del servizio per un periodo di tre mesi rinnovabile massimo due volte in un anno per un totale di nove mesi di accesso all’Emporio. Questo consente un percorso di accompagnamento della famiglia verso un’autonomia, affinché questo aiuto non diventi puro assistenzialismo.