Politica: l’assessore regionale Luca Coletto incontra i militanti della Lega Corciano

L’Assessore alla Salute e alle Politiche Sociali della Regione Umbria Luca Coletto ha incontrato, ieri sera, presso la sede regionale della Lega Umbria, i Consiglieri comunali ed i militanti della Lega di Corciano e della Lega di Perugia, tra cui il Capogruppo di Corciano Gianluca Taburchi.

Un momento di confronto durante il quale i vari militanti hanno potuto fare domande e segnalazioni direttamente al loro rappresentante in Giunta, ma anche alle presenti Paola Fioroni e Manuela Puletti, rispettivamente Vicepresidente dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria e Referente provinciale della Lega, nonché neo consigliere regionale.

“Le tematiche toccate sono state tante, tra le quali la situazione sanitaria e sociale che a causa della pandemia da Covid-19 stiamo vivendo e le prospettive di miglioramento della sanità umbra – affermano i militanti di Corciano, che proseguono – la riunione è stata davvero molto partecipata. Questa è una delle caratteristiche più belle della Lega: l’interscambio di idee, opinioni e pareri, a tutti i livelli, da quello nazionale a quello comunale, passando per quello regionale, non viene mai meno. Questa è la nostra forza. Replicheremo incontri del genere e, sicuramente, li faremo allargati anche a tutti i numerosi sostenitori che, quotidianamente, condividono e supportano il nostro impegno nel portare avanti quei valori e quelle istanze di buonsenso necessarie per una Corciano ed un’Umbria migliore”.