Lavori pubblici: in arrivo due nuovi marciapiedi a Terrioli e San Mariano

“Sono stati appaltati i lavori per la realizzazione di due marciapiedi in via Neruda a Terrioli ed in via Cavour a San Mariano”. Così il Vicesindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, che dettaglia “i lavori partiranno da Terrioli entro un paio di settimane così da chiudere un percorso per la messa in sicurezza pedonale dei cittadini della frazione, per poi spostarsi a San Mariano e collegare l’abitato di Via Cavour in sicurezza”. Quella della sicurezza stradale è una tematica che sta molto a cuore all’amministrazione; fin dall’insediamento, infatti, sono state molteplici le dichiarazioni sulla necessità di intraprendere un piano coordinato di interventi, definiti “di particolare importanza e urgenza” che potessero fornire una risposta concreta alle esigenze dei cittadini.

“In questi ultimi due anni abbiamo accelerato molto sulla bitumazione delle strade e sulla realizzazione di marciapiedi – prosegue il Vicesindaco – La sicurezza stradale e dei pedoni è una priorità, abbiamo eliminato molte criticità incrociando ogni anno le segnalazioni della polizia locale, dell’area lavori pubblici e dei cittadini residenti, investendo circa 1,5 milioni di euro solo per questo settore”. Tornando sull’ultimo progetto, Pierotti conclude “la realizzazione di questi due marciapiedi prevede un impegno di spesa di 130.000 euro, sarà di circa 200 metri la lunghezza del marciapiede che sarà realizzato in via Cavour e di circa 350 metri quello in Via Neruda. Comunque, non ci fermiamo certo qui, anche nel 2022 l’impegno ed i relativi investimenti su queste specifiche tematiche rimarrà altissimo”.