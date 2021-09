Cinghiali in mezzo alla strada: l’apprensione dei cittadini

Crescono le segnalazioni di famiglie di cinghiali avvistate nelle vicinanze di zone residenziali. Pochi giorni fa, in località Valpinza, un bel gruppetto ha fatto capolino lungo una strada che conduce alle abitazioni. I cinghiali, almeno una decina i soggetti, sono arrivati salendo da un campo vicino e si sono ritrovati in mezzo alla strada creando disagio alle auto in transito. Alcuni residenti hanno scattato le foto e i video che vi mostriamo.

Il problema dei cinghiali è stato portato all’attenzione molteplici volte dalla Coldiretti. “Gli animali selvatici – ha detto a luglio scorso il direttore di Coldiretti Umbria Mario Rossi – distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali con morti e feriti e si spingono fino all’interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone. Serve un piano straordinario concertato tra Governo e Regioni, Province e Comuni per uscire da questa situazione di emergenza”.

Non è mai stato così alto, in Italia e in Umbria, l’allarme per l’invasione di cinghiali che con l’emergenza Covid hanno trovato campo libero in spazi rurali e urbani, spingendosi sempre più vicini ad abitazioni e scuole fino ai parchi dove giocano i bambini. Ma a preoccupare sono anche i rischi per la salute provocati dalla diffusione di malattie come la peste suina. “Specie in questo periodo di grande difficoltà quindi – ha affermato il presidente di Coldiretti Umbria Albano Agabiti – occorre moltiplicare gli sforzi e mettere in campo ogni iniziativa utile a fermare l’incontrollata proliferazione dei cinghiali, che si stima abbiano superato abbondantemente i 100mila esemplari”.