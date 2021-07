Maxi risarcimento danni, la Lega di Corciano annuncia un’interrogazione

Il capogruppo Lega Franco Testi, insieme ai consiglieri comunali Gianluca Taburchi e Roberto Bracco, annunciano un’interrogazione in merito alla vicenda che ha coinvolto il comune di Corciano. “Abbiamo appreso dagli organi d’informazione del contenzioso amministrativo che ha portato la condanna del Comune di Corciano al risarcimento danni per 964.000 euro, per fatti risalenti al 2007 – spiegano i consiglieri – Nell’esprimere viva preoccupazione per la potenziale lesività dell’accaduto per le casse del Comune, nell’interesse di tutti i cittadini la Lega presenterà un’interrogazione rivolta al sindaco per conoscere lo svolgersi della vicenda, ma soprattutto comprenderne le eventuali responsabilità su un fatto così grave per l’intera collettività. I cittadini hanno diritto a sapere”.