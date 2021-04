Lega: costituita la sezione di Corciano, a maggio gazebo in piazza

È stata costituita la sezione Lega di Corciano, con il capogruppo in consiglio comunale Franco Testi referente, il responsabile organizzativo e social consigliere comunale Gianluca Taburchi, il consigliere Roberto Bracco, la responsabile tesseramento Gloria Malà, la responsabile amministrativa Valentina Puglisi e gli altri militanti e sostenitori.

“Sono entusiasta – ha dichiarato Testi – Corciano è un grande Comune, che conta, secondo l’ultimo censimento, quasi 22.000 abitanti; ha tante diverse frazioni distanti le une dalle altre, con peculiarità, problemi e necessità diverse. Inoltre è un polo economico non indifferente in tutta la regione ed è pertanto un territorio impegnativo che necessita il massimo impegno non solo in primis da parte dei consiglieri comunali, ma anche da tutti i militanti”.

“È per questo – continua Testi – che abbiamo deciso di costituire una sezione anche nel nostro bellissimo Comune, per essere presenti ancor più di prima sul territorio a disposizione della comunità, per raccogliere al meglio le istanze, per sviluppare proposte e per dar risposte serie e concrete ai cittadini in un momento così delicato e difficile. Tutta la squadra ci metterà il massimo impegno.

“Saremo già presenti – comunica Testi – con un gazebo Venerdì 7 Maggio dalle 9:00 alle 12:00 al mercato di Ellera e Sabato pomeriggio a Corciano in Piazza dei Caduti. Ringrazio – conclude Testi – il Senatore Simone Pillon, per il lavoro fino ad oggi svolto”.