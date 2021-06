Gli alunni corcianesi eccellono al Concorso Musicale Nazionale “Giovani Promesse”

Alcuni alunni delle classi di strumento musicale che si sono distinti per l’impegno e le capacità hanno partecipato al 1° Concorso “Giovani promesse 2021” promosso dall’Associazione Didattica.Mente musica con sede a Spirano (BG) e Forio d’Ischia (Na). Il concorso si è svolto online a causa della pandemia da Covid-19 ed era rivolto a ragazzi di tutto il territorio nazionale fino a 18 anni compiuti con una sezione dedicata alle scuole medie ad indirizzo musicale. Sotto la guida degli insegnanti Federico Pedini per la chitarra, Emanuela Dentini e Francesca Staibano per il flauto traverso, Patrizia Altomonte per il pianoforte e Stefania Bizzarri per il violino, le alunne e gli alunni hanno registrato un video che è stato poi inviato all’Associazione.

Tra le chitarre hanno partecipato Cecilia Bottigliero 3ds (3° premio con 86/100) su 24 partecipanti classificati; Lorenzo Paoni 3cs (4° premio 84/100) su 24 partecipanti classificati. Per il Flauto Traverso delle classi Prime hanno partecipato: Federico Baldoni (2° premio con 93/100), Greta Celeste Galli (2° premio con 92/100) ed Annalisa Piccinelli della 1as (4° premio con 84/100), Alisia Ferlin della 1cs (2° premio con 94/100), Gabriele Barbarossa della 1fs (2° premio con 90/100) , tra 21 partecipanti classificati. Per le classi Terze hanno partecipato: Sofia Belia della 3as (4° premio con 80/100), Luca Cesaroni (1° premio con 97/100 e 1 premio con 95/100), Vanessa Gentile della 3ds (3° premio con 87/100) tra 21 partecipanti classificati.

Per i pianoforti Irma Ercolanelli 1ds (2 premio con 84/100) tra 23c partecipanti classificati, Leonardo Cesari 1fs (2 premio con 90/100), tra 23 partecipanti classificati; Eleonora Stoppa 2fs (3° premio con 86/100), su 27 partecipanti classificati; Lucio Zucchetti 3bk (85/100) su 21 partecipanti classificati.

Tra i violini hanno partecipato Matteo Cavallini 1ds (4° Premio con 81/100), Samuel Borio 1bk (4° Premio con 80/100), Gaia Giordano (4° Premio con 83/100), Cristina Elizabeth Ransom (3° Premio con 87/100) e Alice Simonucci (2° Premio con 91/100) 3es. Nella sezione violini hanno partecipato in totale 10 alunni provenienti da varie regioni d’Italia.

Particolare merito va alle ragazze e ai ragazzi per avere raggiunto ottimi risultati nonostante il lungo periodo passato in DAD e per la non facile impresa della registrazione dei brani, che in ogni caso ha contribuito ad arricchire ulteriormente la loro preparazione. Si segnala inoltre la partecipazione di Luca Baldeschi alunno di chitarra della 3ds al Concorso Internazionale “Note sul mare “di Roma (1° Premio assoluto con 99/100).