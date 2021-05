Un tavolo d’incontro su pandemia e povertà, approvata la mozione della Lega Corciano

Approvata all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri della Lega Testi, Taburchi e Bracco, volta ad organizzare un tavolo d’incontro sul tema “Pandemia e Povertà” con il Sindaco, con la giunta, con i capigruppo di tutte le forze politiche in Consiglio e con il mondo dell’associazionismo, al fine di un’interazione proficua da cui scaturiscano proposte ed idee volte al raggiungimento del più alto benessere sociale.

“Dopo più di un anno di emergenza sanitaria – dichiara il capogruppo Lega Franco Testi – riteniamo occorra confrontarci sugli effetti sociali della pandemia, oltre a quelli relativi ai sanitari o al monitoraggio della popolazione colpita che viene riassunto in un “bollettino”, ancora purtroppo dai numeri troppo alti in termini di conseguenze letali. Ormai è certo che le conseguenze dell’ultimo anno non saranno solo di perdite di vite umane ma anche di un profondo cambiamento sociale nelle relazioni, nelle abitudini e nell’ambito economico”.

“Ho di recente avuto un incontro – continua Testi – con la Caritas Diocesana di Perugia e Corciano di Via Cortonese, insieme al direttore Don Marco Briziarelli, durante il quale ho potuto toccare con mano la difficile situazione economica e sociale in cui versano diverse persone e diverse famiglie anche del nostro territorio e come questa situazione sia peggiorata nel corso dell’ultimo anno”.

“È importante – sottolinea il capogruppo – parlarne, per non lasciare nel dimenticatoio tutte le persone in difficoltà e per affrontare il problema; è indispensabile confrontarsi su questo mutamento, repentino ed irreversibile, per ascoltare le nuove fragilità e cercare di raggiungerle, per accompagnare la nostra comunità ed i nostri cittadini in questo cambiamento e per tessere una rete di sostegno e risposta alle nuove richieste di aiuto. Ringrazio – conclude Testi – la giunta e tutte le forze politiche per aver accolto all’unanimità questa mozione”.