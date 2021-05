La ristorazione non si ferma: inaugurata ‘La Piadineria’ al Quasar Village

Si chiama La Piadineria il nuovo locale inaugurato al Quasar Village martedì 27 aprile, e se il nome lascia poco spazio all’immaginazione a stupire ci pensa la varietà del menù, oltre al fatto che ad aprire è un’attività di ristorazione in un periodo particolarmente complicato per questo settore. Con i suoi cinque dipendenti, La Piadineria è il primo locale in Umbria della catena di fast casual food che conta più di 300 ristoranti in 60 città, anche estere, e sforna 15 milioni di piadine all’anno.

La scelta è davvero ampia, a partire dall’impasto che può essere classico, con farina integrale o kamut bio, e passando per le diverse ‘vesti’ in cui si presenta la regina romagnola ormai famosa in tutto il mondo: ci sono infatti piadine più classiche, come quella con grana, rucola e bresaola, o quella con crudo, squacquerone e rucola, e piadine più sfiziose come ‘Le delicate’, ‘Le gustose’, ‘Le speciali’ e ‘Le vegetariane’. Non potevano mancare, poi, ‘Le dolci’ e ‘Come vuoi tu’, in cui la scelta degli ingredienti è affidata alla fantasia del cliente, sempre tra formaggi e salumi selezionati, salse appetitose e verdure fresche.

“La Piadineria va ad arricchire l’offerta ristorativa del nostro centro – ha spiegato Tiziana Zetti, direttrice del Quasar Village –. È sempre una buona notizia quando si inaugura un’attività, tanto più in un periodo difficile come questo, per la situazione pandemica in atto che ha messo a dura prova i ristoratori. Il locale si presenta con un visual semplice ma innovativo, con digital menuboard e self checkout kiosk, per ordinazioni e prenotazioni. I prodotti vanno incontro ai gusti di tutti e si adattano ai diversi momenti della giornata. La piadina infatti può essere uno spuntino a metà mattina, una merenda oppure ancora un pranzo o una cena veloce. In attesa che tutto torni alla normalità, il locale resterà aperto dalle 11 alle 21. Nei giorni festivi e prefestivi, compresi 30 aprile e 1, 2 maggio, saranno aperti con il solo asporto e delivery”.