Sociale, nasce #inprimisinsieme: racconti e disegni per sensibilizzare su autismo e asperger

“C’è un filo che unisce, che cuce e tesse legami: è il filo della rete sociale che in questo particolare momento vede protagonisti lo “Studio In Primis” e l’associazione “Forma mentis” che si uniscono all’associazione “AltrEmenti – Insieme per l’asperger” per presentare un importante progetto che coinvolge tutto il territorio. Di certo l’interesse condiviso è quello di creare una vicinanza emotiva e un coinvolgimento attivo delle famiglie, non a caso il progetto si chiama: #inprimisinsieme Racconti per sentirsi più vicini.

La collaborazione nasce da un’idea della scrittrice Eleonora Nucciarelli che ha dato voce ai suoi racconti, legando la scrittura alla tecnologia e ha trovato terreno fertile nella collaborazione con la titolare dello studio In Primis, la logopedista Valentina Giugliarelli, che ne ha allargato le maglie e si è occupata di diffondere a macchia d’olio l’iniziativa attraverso i social ed estendendola alle famiglie che hanno imparato modi diversi di vivere e sentire l’autismo grazie al lavoro di Chiara Bacci e della sua associazione AltrEmenti.

Il progetto prevede la pubblicazione, a cadenza settimanale, di brevi racconti multimediali che riguardano temi inclusivi. I bambini possono ascoltarli e guardarli in quanto uniscono testo e immagini e, infine, illustrarli per partecipare al concorso indetto che vedrà la propria conclusione il 3 giugno 2021, giornata in cui avverrà la premiazione.

Sì perché la rete continua ad allargarsi coinvolgendo la scrittrice Lisa Luzzi e l’illustratrice Francesca Gianoli che hanno generosamente messo in palio il loro libro, edito da PAV Edizioni: “Sul finir di carnevale” che, con parole semplici e illustrazioni dai colori vivaci, si propone di spiegare ai bambini il particolare periodo storico che stiamo vivendo.

È possibile reperire tutte le informazioni utili per partecipare all’iniziativa visitando il nuovo sito dello Studio In primis all’indirizzo https://www.studioinprimis.it/ o attraverso i canali social.