Deve scontare sette mesi di carcere: un arresto a Corciano

Nel pomeriggio di mercoledì 16 giugno i militari della Stazione di Corciano, al termine di un predisposto servizio, hanno localizzato e arrestato un 40enne cittadino albanese, domiciliato a Corciano, già noto ai Carabinieri, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso il 9 ottobre 2015, dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

Il 40enne doveva espiare la pena residua di 7 mesi e 2 giorni di reclusione, per violazione della normativa sugli stupefacenti, commessa in questo capoluogo, in data 29 maggio 2013. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Perugia-Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.