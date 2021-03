Vaccini anticovid: i dati delle dosi somministrate nel distretto Usl 1 del perugino

Da lunedì pomeriggio in Umbria è possibile prenotarsi per le vaccinazioni anti Covid anche per il personale scolastico delle scuole statali con età compresa tra 55 e 65 anni e per i dirigenti scolastici.

La ha annunciato la Regione che, dopo aver ricevuto gli elenchi ufficiali dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha provveduto ad avviare le operazioni. Le modalità per prenotarsi sono le stesse in vigore per le altre categorie: il portale web dedicato e nelle farmacie.

Le vaccinazioni intanto procedono nei vari punti allestiti nelle strutture della regione.

Per quanto riguarda il distretto del perugino, nella prima settimana a San Mariano sono stati effettuati 96 vaccini al giorno per 6 giorni, un totale di 576 dosi. Nella seconda settimana, 132 al giorno, 792 in totale. In questa settimana lunedì e martedì sono programmate 72 dosi al giorno mentre da mercoledì si vaccinerà anche di pomeriggio per arrivare a 212 somministrazioni al giorno.

A Ponte D’Oddi nella prima settimana 192 dosi al giorno per 1.152 totali. Nella seconda settimana sono state 1584 con 264 dosi giornaliere. Dopo le 144 di lunedì da martedì saranno eseguiti 424 al giorno.

Da lunedì è stato aperto anche il punto vaccinale di Torgiano e sono state inoculate 72 dosi, stesso numero martedì mentre da mercoledì, con le vaccinazioni pomeridiane si salirà a 212 giornaliere.