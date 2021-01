Governo, Ripepi (M5S) sulle scelte di Renzi: “Cosa ne pensano la senatrice e il vicesindaco”?

“Le scelte di Renzi e di coloro che lo accompagnano sono indegne, irresponsabili, crudeli, senza minimo interesse per la situazione generale e unicamente volte ai propri interessi privati e agli interessi privati di soggetti che gravitano intorno e dentro la politica italiana”. Lo scrive in un comunicato il consigliere comunale del M5S di Corciano Mario Ripepi.

“I cittadini italiani – spiega – devono avere ben chiaro che tutta questa manovra, che potrebbe far cadere il governo in un momento tragico per il paese e per il mondo, ha come unici obiettivi sporchi interessi privati, di denaro, di potere e poltrone e dobbiamo imparare a mettere i politici di fronte alle proprie responsabilità, quanto meno mediaticamente di fronte all’opinione pubblica”.

Mi rivolgo a due degli esponenti principali di Italia Viva in Umbria, entrambi corcianesi (che fortunati che siamo!), la Senatrice Ginetti e il vice sindaco Pierotti.

“Voglio chiedere a loro – prosegue l’esponente del Movimento 5 Stelle – cosa ne pensano della situazione politica nazionale che si è creata, se provano vergogna a militare nel partito con a capo un personaggio simile e se intendono dissociarsi dalle scelte tragiche del loro partito. È tempo di assunzione di responsabilità da parte di tutti e bisogna rispondere delle scelte che si fanno, specialmente se gravi ed irresponsabili”.