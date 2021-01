Parte la sfida del Borgo dei Borghi, Corciano su Raitre: ecco come votare

Corciano sarà protagonista della sfida “Il Borgo dei Borghi” all’interno della trasmissione di Raitre Kilimangiaro, come unico borgo umbro di questa edizione. “Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione del video – sottolinea emozionato il Sindaco Cristian Betti – sono il primo ad essere impaziente di vedere la trasmissione, che è una grande vetrina promozionale per il nostro Borgo, e che speriamo possa invogliare i telespettatori a venire a visitare i nostri splendidi luoghi, appena le condizioni sanitarie lo permetteranno”.

L’appuntamento è domenica 17 gennaio a partire dalle ore 16.30 quando Corciano sarà l’unico borgo umbro ad essere scelto per l’edizione annuale dell’appassionante gara tra territori. Per vincere la sfida occorrerà il voto dei telespettatori, così da sostenere Corciano e, ovviamente, l’Umbria. Lo sottolineano anche gli uffici comunali che hanno seguito passo passo la realizzazione del contributo video promozionale che farà conoscere a tutta l’Italia le bellezze e le eccellenze del borgo.

La sfida prevede un primo step di votazione che si svolgerà orientativamente nel mese di marzo, attraverso votazione online completamente gratuita. “Per votare – spiegano gli uffici comunali – sarà necessario accreditarsi su Rai play e, anche se non si può ancora inviare il voto, vi invitiamo sin d’ora a registrarvi per essere pronti al momento opportuno: si potrà votare una volta al giorno perciò ogni giorno perso è un voto mancato”.

All’esito di questa prima fase, i borghi che avranno ottenuto i risultati migliori, avranno accesso alla grande sfida finale che andrà in onda in prima serata su Raitre nel mese di aprile e durante la quale verrà eletto, attraverso il televoto, il Borgo dei Borghi 2021.