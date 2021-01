Scuola: in Umbria da domani superiori in dad, tutti gli altri in presenza

Anche in Umbria, come da DL approvato dal Consiglio dei Ministri che introduce ulteriori disposizioni in materia di emergenza sanitaria da Covid, da domani la ripresa dell’attività didattica per le superiori sarà in dad, mentre slitta per il momento all’11 gennaio quella in presenza per il 50% degli studenti.

La Regione sta però sta valutando un ulteriore rinvio, per prorogare la dad almeno fino a metà gennaio.

Tornano invece in classe domani i bambini della scuola dell’infanzia, delle elementari e delle medie. L’Umbria era tra le Regioni che nei giorni scorsi avevano chiesto al Governo di spostare il rientro in classe. Se partire o meno in presenza dalla prossima settimana si deciderà, in base all’andamento epidemiologico, tra domani e venerdì, con quest’ultimo come probabile giorno scelto per la riunione di Giunta e quindi per la decisione finale. La presidente Donatella Tesei e gli assessori stanno infatti attendendo il nuovo report di monitoraggio sull’epidemia del comitato tecnico scientifico regionale.

In base a questo – più che su quello della cabina di regia nazionale (con l’Umbria anche in ipotetica “zona arancione” la didattica sarebbe comunque in presenza) – si deciderà con una nuova ordinanza regionale ad hoc. A far paura alla Giunta, in merito all’aggravamento del rischio contagio, è il movimento e l’aggregazione di 40 mila studenti umbri soprattutto fuori dalle sedi scolastiche.