Coronavirus: una vittima in Umbria nell’ultimo giorno dell’anno

Ha fatto registrare un morto per Covid in Umbria nell’ultimo giorno – il dato più basso da diverse settimane a questa parte – il primo bollettino del 2021 della Regione dedicato alla pandemia. Dall’inizio della quale sono comunque 625 le vittime. Dai dati aggiornati sono anche emersi 228 nuovi positivi, 29.188 totali. Sono emersi dall’analisi di 2.615 tamponi, 506.256, con un tasso di positività dell’8,7% (ieri 8,2%). Segnalati anche 200 guariti, 24.759, con 27 attualmente positivi in più di ieri, 3.804.

I ricoverati Covid sono 300, tre in meno di ieri, 46, due in più, in terapia intensiva. Dai dati del ministero della Salute emerge intanto che sono state finora 395 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Umbria. Si tratta dell’8 per cento delle 4.960 consegnate. Le dosi sono andate a 230 donne e 165 uomini. A ricevere il vaccino sono stati soprattutto soggetti della fascia d’età tra 50 e 59 anni, 130, mentre uno solo ha 90 o più anni. La campagna ha riguardato prevalentemente operatori sanitari o socio-sanitari che hanno ricevuto – sempre secondo il ministero – 372 dosi, mentre 17 sono andate a ospiti di strutture residenziali e sei al personale non sanitario.