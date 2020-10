Troupe Rai gira a Corciano una puntata per la trasmissione Alle falde del Kilimangiaro

Giornate intense hanno interessato il borgo. Una troupe di Rai3, infatti, è stata al lavoro per realizzare una puntata de Il Borgo dei Borghi 8 – che verrà messa in onda tra fine novembre e inizio dicembre nella trasmissione Alle Falde del Kilimangiaro. Corciano è stato l’unico borgo dell’Umbria ad essere scelto dalla produzione e sentendo anche la responsabilità di rappresentare l’intera regione, ha curato ogni minimo particolare per apparire al meglio.

Pertanto la gente, le aziende, gli artigiani, artisti, musici, i volontari, ma anche i territori, i monumenti, le eccellenze gastronomiche hanno goduto di una vetrina prestigiosa. Le immagini del back stage postate sulla pagina facebook del Comune hanno fatto il pieno di like, al pari dei filmati inondati di visualizzazioni, brevissimi, per non spoilerare troppo.

La troupe – impegnata a girare tanto in esterna che negli interni – è entrata in gioco dopo che gli operatori con il drone hanno ripreso il borgo nella sua parte storico-architettonica ed anche diversi siti naturalistici. Ad essere apprezzato l’entusiasmo con il quale hanno risposto tutti coloro che sono stati coinvolti nella costruzione del progetto. Ora non resta che rimanere incollati davanti alla Tv quando la puntata andrà in onda, perché, ovviamente, c’è molto, molto da raccontare e vedere.