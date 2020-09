Al Quasar torna Boom! Tags&Comics, quest’anno attenzione all’ambiente

Parking HeART, ovvero la realizzazione di un progetto artistico nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale, utilizzando vernici AirLite capaci di assorbire e annullare lo smog presente nell’area, depurandola. Sarà questa la grande novità di BOOM! Tags&Comics – Sound and Visual Art Festival, evento culturale itinerante gratuito che torna, con la sua VI edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre nel centro commerciale Quasar Village di Corciano.

Nato per riqualificare e rivitalizzare con i linguaggi dell’arte contemporanea, del disegno dal vivo e della musica le periferie cittadine, a partire dai centri commerciali visti spesso come non-luoghi in cui è difficile coltivare la socialità, il festival del Quasar Village è organizzato da Archi’s Comunicazione. Il tema dell’opera che verrà realizzata dai due storici artisti perugini Paolo e Pablo per Parking HeART prende spunto dal progetto primigenio del parcheggio del Centro, dedicato alla storia paleontologica di quell’area geografica – l’attuale territorio del comune di Corciano – in era Paleozoica. Nell’ultima giornata del Festival, domenica 27 settembre, si terrà il Parking HeART VERNISSAGE, l’inaugurazione pubblica della vernice murale e dello “Spazio Artistico Sotterraneo”.

Il Festival inoltre ospiterà Becoming X – Art+Sound Collective, un collettivo composto da oltre 30 artisti, attivo e consolidato ormai da anni, caratterizzato dalla capacità di unire performance musicali e live drawing e da un forte senso di condivisione. Il collettivo realizzerà disegni dal vivo sulle vetrine dei punti vendita del Centro, e un live drawing su pannelli da 2,20×1,80 mt sviluppando un tema in linea con quello individuato per la vernice murale.