A Castelvieto apre la nuova Scuola di Musica, sabato si è svolto l’open day

Si è svolto sabato l’open day della nuova Scuola di Musica a Castelvieto di Corciano. La scuola è gestita da MusiCosmicaMente, associazione culturale fondata da Maria Grazia Pittavini, docente di canto al Conservatorio di Perugia, dal M° Ettore Chiurulla, pianista, e dal M° Francesco Isidoro Gioia, cantante e compositore.

La nuova Scuola di Musica nata a Castelvieto, inizierà la sua attività dal 1° ottobre. La scuola offre corsi di tutti gli strumenti, sia per chi vorrà fare della musica un hobby, sia per chi vorrà affrontare uno studio serio, fino a un’ammissione in Conservatorio, per ottenere un titolo accademico.

I professori, pronti a creare un percorso personalizzato di studi, per ciascun allievo sono: Sandro Lazzen e Samuele Vinciarelli (chitarra), Lorenzo Francioli ed Ettore Chiurulla (pianoforte), Roberto Cecchetti (fisarmonica), Riccardo Pinchi (registrazione e missaggio), Marcherita Tamburi (violino), Chiara Persichini (Flauto Traverso), Matteo Mencarelli (canto lirico).

MusiCosmicaMente – spiega – si propone la valorizzazione della cultura, con particolare riferimento ad attività di carattere musicale; organizza masterclass, corsi di formazione musicale e concorsi, fra i quali spicca la Competizione “Perusia Harmonica”, appena conclusa. Gestisce inoltre l’attività della omonima Compagnia Lirica.