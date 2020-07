Coronavirus: in Umbria nessun nuovo contagio in 48 ore

Anche nelle ultime 24 ore, come nelle 24 precedenti, nessun nuovo contagio al Covid-19 accertato in Umbria (su 507 tamponi), secondo i dati ufficiali pubblicati nel sito della Regione e aggiornati al 26 luglio.

Gli attualmente positivi restano 22. Invariato quindi anche il numero dei guariti che sono complessivamente 1.363.

Le persone ricoverate restano sette, nessuna delle quali in terapia intensiva.

I tamponi complessivamente eseguiti sono 117.103.