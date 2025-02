Il quarantennale dell’Aucc: solidarieta’ e speranza per la lotta al cancro

Il 6 febbraio 1985 segna una data storica per l’assistenza oncologica in Umbria. È il giorno in cui nasce l’Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro (AUCC), un’organizzazione che ha cambiato il volto della battaglia contro il cancro nella regione, introducendo un concetto fondamentale: oltre alle cure ospedaliere e alla ricerca scientifica, occorre un supporto umano e affettivo per i pazienti. Quest’anno, l’Aucc celebra i suoi 40 anni di attività con una serie di eventi speciali presentati oggi durante una conferenza stampa a Palazzo Donini.

Una “Grande Famiglia” Unita dalla Solidarietà

La conferenza stampa si è svolta alla presenza di numerose autorità locali e rappresentanti dell’associazione, tra cui il presidente Giuseppe Caforio, che ha aperto l’incontro sottolineando come l’Aucc non sia solo un’organizzazione, ma una vera e propria “grande famiglia” impegnata ogni giorno nella cura e nel sostegno dei malati oncologici. “Da 40 anni, l’associazione è al fianco dei pazienti, offrendo loro cure mediche, ma anche supporto psicologico e affettivo”, ha dichiarato Caforio, ricordando la lungimiranza dei fondatori, tra cui il professor Vittorio Menesini, che hanno avuto il coraggio di pensare a un’idea di assistenza oncologica diversa e più inclusiva.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha espresso il suo orgoglio nell’ospitare la conferenza e ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’Aucc nell’affrontare il cancro. “Il cancro è una malattia da cui si può guarire – ha dichiarato Proietti – e insieme possiamo vincere questa sfida, mettendo al centro la sanità pubblica e il benessere dei nostri cittadini.” Un messaggio di speranza che ha trovato supporto anche nel sindaco di Perugia, rappresentato dall’assessore Costanza Spera, che ha elogiato il lavoro dell’Aucc per il suo impegno costante nei confronti della comunità.

Il Ruolo Fondamentale dei Volontari e della Ricerca

Uno dei punti cardine della giornata è stato il riconoscimento del prezioso contributo dei volontari. “I volontari sono una risorsa insostituibile, donano un supporto umano che non ha prezzo”, ha dichiarato la vicepresidente dell’Aucc, Annarita Banetta. La ricerca, però, gioca un ruolo altrettanto fondamentale nella lotta contro il cancro. Come ha ricordato il magnifico rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, la ricerca necessita di investimenti costanti e sostegno da parte delle istituzioni. “Sostenere la ricerca significa credere che il cancro sia curabile”, ha sottolineato Oliviero, ricordando l’importanza del coinvolgimento attivo di università, ospedali e associazioni come l’Aucc.

Il professor Michele Nappi, uno dei fondatori dell’Aucc, ha ripercorso le tappe che hanno portato alla creazione dell’associazione e al suo costante impegno sul territorio. “Abbiamo voluto focalizzare l’attenzione sulle necessità locali, e oggi possiamo dire che questa visione ha cambiato la vita di migliaia di pazienti”, ha affermato Nappi.

Un Bilancio Importante e Guardando al Futuro

Nel corso dei suoi 40 anni di attività, l’Aucc ha assistito circa 4.000 pazienti ogni anno, offrendo gratuitamente una vasta gamma di servizi, dai medici agli psicologi, dai fisioterapisti agli infermieri. “Abbiamo lavorato con costanza e determinazione per migliorare la vita dei pazienti, e oggi possiamo dire con orgoglio che siamo cresciuti, diventando una vera e propria famiglia che abbraccia tutta la regione”, ha aggiunto Caforio. Il presidente ha anche ricordato come l’Aucc sia presente in ben cinque ospedali dell’Umbria e come la sua rete di supporto sia costituita da oltre 100 volontari e 13 comitati territoriali.

La sostenibilità di questi servizi è possibile grazie alle numerose iniziative di raccolta fondi organizzate durante l’anno, come spettacoli teatrali, eventi musicali e campagne di sensibilizzazione come “Neo Amico Mio”, che ha permesso di realizzare migliaia di visite gratuite per i pazienti oncologici.

Gli Eventi per il Quarantennale: Un Anno di Celebrazioni

Le celebrazioni per il quarantennale dell’Aucc sono appena cominciate e si protrarranno per tutto l’anno. Tra gli eventi più attesi, si segnala il concerto “Note da Oscar – Tributo a Ennio Morricone” del 15 febbraio a Foligno, il “Sport, Therapy Day” il 9 marzo a Magione, e la campagna di prevenzione “Neo Amico Mio” che farà tappa in diverse città della regione. Un’altra importante iniziativa sarà la presentazione del progetto di ricerca “Psiconcologia, sport e qualità della vita”, che mira a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici attraverso l’attività fisica.

Il calendario si arricchirà inoltre di eventi natalizi e solidali, con iniziative come “Belli, buoni e solidali” e “Creati con il cuore”, che coinvolgeranno la comunità in attività di raccolta fondi. Il clou delle celebrazioni avverrà a novembre con la tradizionale Cena di San Martino, un’occasione di condivisione e solidarietà.

Un Futuro di Speranza e Impegno

Il quarantennale dell’Aucc rappresenta un importante traguardo, ma anche un’opportunità per guardare al futuro con maggiore determinazione. “La nostra missione continua – ha concluso Caforio – e non smetteremo mai di lavorare per garantire a ogni malato oncologico la dignità e le cure di cui ha bisogno. Insieme, possiamo fare la differenza.”

Concludendo questa straordinaria giornata di celebrazioni, è emerso chiaramente che l’Aucc non è solo un’associazione, ma una comunità che si impegna ogni giorno per offrire speranza, sostegno e cure a chi combatte la lotta contro il cancro. Un percorso che ha visto il coinvolgimento di migliaia di persone e che, grazie alla solidarietà, continuerà a dare frutti per il bene della collettività.