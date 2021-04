Attesa la premiazione del 10° concorso letterario “Fuori e dentro di me”

Premiazione online per la decima edizione di “Fuori e dentro di me”. Il concorso letterario per le scuole del Trasimeno e di Corciano, che quest’anno spegne le sue prime dieci candeline, vedrà il suo epilogo venerdì 23 aprile, a partire dalle 10.30, quando la Biblioteca intercomunale Ulisse presenterà la video premiazione.

Sulla pagina Facebook sarà pubblicato il link che rimanda al canale Youtube di Sistema Museo dove potrà essere seguita.

“Fuori e dentro di me” da sempre è riservato agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado dei comuni di Panicale, Piegaro, Paciano, Città della Pieve, Castiglione del Lago, Magione, Tuoro, Passignano e Corciano.

L’iniziativa è promossa dai Comuni di Panicale e Piegaro, in collaborazione con SistemaMuseo, per incentivare la diffusione dell’arte della scrittura e incoraggiare i giovani autori nella elaborazione di un’opera originale.

In questa edizione sono stati sei gli istituti coinvolti e un centinaio i ragazzi partecipanti di età compresa tra gli 11 e i 14 anni.