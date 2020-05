Coronavirus: in Umbria due giorni senza nuovi casi e vittime

Secondo giorno consecutivo senza né nuovi casi positivi di coronavirus accertati, 1.431 da inizio epidemia, né ulteriori vittime, 75, in Umbria secondo i aggiornati dalla Regione alle ore 8 di martedì 28 maggio. Rimangono però invariati anche gli attualmente positivi, 45. Stabili infatti sono sia i guariti, 1.311, sia i clinicamente guariti 13. I ricoverati sono 16 (+1), due (invariato) in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 29 (-1). Nel complesso, entro le ore 8 del 28 maggio, sono stati eseguiti 67.441 tamponi (+1239).