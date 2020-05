Coronavirus in Umbria: due nuovi casi ma gli attualmente positivi sempre in calo

Dall’inizio dell’epidemia 1424 persone in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, due in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 94 (-7).

I guariti sono 1257 (+9); risultano clinicamente guariti 16 (-4); i deceduti sono 73 (invariato). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 27 (invariato); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 606 (-26), sempre alla stessa data risultano 20.032 (+128) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 17 maggio, sono stati effettuati 55.956 tamponi (+ 786).