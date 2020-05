Il comune dona mascherine chirurgiche agli over 65 di Corciano, consegnate dalle associazioni

Quasi cinquemila persone con oltre 65 anni di età residenti a Corciano da alcuni giorni stanno ricevendo due mascherine chirurgiche a testa, acquistate dal comune e consegnate dalle associazioni del territorio e dal MotoClub Perugia Marco Papa.

Altre mascherine, in larga parte donate da varie attività, in questi due mesi sono state consegnate dalle associazioni del COC a persone immunodepresse e in difficoltà.

“Ringrazio davvero di cuore – afferma il sindaco Cristian Betti – le associazioni che con il cuore dei loro membri hanno reso possibile la consegna. Questo si chiama fare comunità, e Corciano ne è sempre un esempio meraviglioso”.

Le consegne stanno ancora avvenendo in queste ore, mancano alcuni nuclei familiari di San Mariano ed Ellera ma in breve tutte le persone previste dall’iniziativa saranno raggiunte.