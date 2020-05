Scontro fra auto a Solomeo, un morto e un ferito grave

Un incidente mortale è accaduto intorno alle 19.30 nei pressi di Solomeo, nel comune di Corciano. In uno scontro tra due autovetture è deceduto un uomo di 64 anni. Il luogo preciso dello scontro è la rotatoria vicina al ponte ferroviario.

Il conducente dell’altro veicolo, un uomo di 30 anni residente a Perugia, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Attualmente si trova in sala rossa, per un grave trauma toraco-addominale; le sue condizioni sono gravi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 dell’ospedale perugino, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia