Gherlinda e Associazione Giacomo Sintini fanno squadra contro il Coronavirus

Il Centro d’intrattenimento Gherlinda e l’associazione Giacomo Sintini fanno di nuovo squadra e scendono in campo a sostegno dell’ospedale di Città di Castello promuovendo una raccolta fondi per fronteggiare l’emergenza sanitaria provocata da Covid-19. Sarà poi la Direzione sanitaria, che ha condiviso il progetto di crowdfunding, a utilizzare le donazioni pervenute in base alle priorità. Per effettuare le propria donazione, il link è il seguente: www.gofundme.com/f/aiutiamo-lospedale-di-citta-di-castello.

“Abbiamo scelto l’ospedale di Città di Castello – ha dichiarato Simone Mainiero, responsabile del Gherlinda – per dare un aiuto concreto e sostenere questa struttura che ospita uno dei reparti degenza Covid-19 attivi nella nostra provincia. Ormai da qualche anno collaboriamo con l’associazione Giacomo Sintini con la quale realizziamo eventi sempre legati ad iniziative sociali, solidali, di sostegno al territorio e ai cittadini, e anche in questo periodo abbiamo voluto fare la nostra parte sposando immediatamente questa campagna di raccolta fondi”.

“Un piccolo aiuto di tanti è un grande aiuto per tutti – ha affermato Sintini –.Siamo certi che unendo le forze saremo più forti. Anche una piccola donazione può fare la differenza”.

“Non sappiamo quanto tempo ci vorrà ancora per tornare alla normalità – ha aggiunto Mainiero –, certo è che anche nei prossimi mesi saranno necessari fondi, penso in particolare all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale per garantire agli operatori sanitari di lavorare in sicurezza. Per questo chiediamo a tutti di partecipare ognuno secondo le proprie possibilità, a questa iniziativa. Per quanto riguarda il Centro d’intrattenimento Mainiero ne conferma la chiusura fino a nuove disposizioni governative. “Nel frattempo – ha spiegato Mainiero – stiamo provvedendo alla sanificazione dei locali e non appena sarà possibile riapriremo con nuove proposte, tra cui l’inaugurazione di una nuova, bellissima palestra a piano terra”.

