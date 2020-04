I genitori degli asili Albero Azzurro e Mongolfiera devolvono in beneficenza le quote di un progetto scolastico

La presidente del Comitato dei Genitori dell’asilo nido Albero Azzurro, Cristina Rastelli ci ha comunicato la bella iniziativa promossa dai genitori dell’asilo nido Albero Azzurro di San Mariano e Mongolfiera di Chiugiana, che hanno deciso di destinare le quote raccolte per un progetto scolastico al fondo di Solidarieta del Comune di Corciano e all’Ospedale di Perugia. A causa dell’emergenza coronavirus non è stato possibile portare a termine il progetto programmato ma come ci ha spiegato Cristina “Le loro piccole manine vogliono aiutare: quelle manine che oggi non si possono toccare per abbracciarsi, giocare e correre insieme. Presto lo faranno ma oggi con i loro sorrisi emozionati, quando in questi giorni lontani si scambiano videomessaggi e sentono le voci delle loro educatrici, ci dicono che

#TUTTO ANDRA’ BENE#”