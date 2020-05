Lavori pubblici: a Taverne partiti i cantieri per circolo ricreativo e area verde

“Dopo l’annuncio delle tante opere che verranno cantierate nel 2020 a Corciano, si parla di un totale di oltre 3 milioni di opere pubbliche, ecco al via i primi due cantieri entrambi a Taverne di Corciano”. Così il vicesindaco Lorenzo Pierotti che aggiunge “li abbiamo discussi a dicembre durante gli incontri di partecipazione e li abbiamo progettati insieme ad una delegazione di abitanti della frazione a gennaio”.

Si tratta, spiega ancora il vicesindaco, di “interventi molto attesi dai residenti della popolosa località Corcianese, andremo a completare una struttura che sarà dedicata a circolo sociale e ricreativo per la zona con un investimento di circa 20mila euro. La struttura sarà predisposta per ospitare la somministrazione di alimenti e bevande e dotata di spazi comuni e bagni. Antistante alla struttura sarà realizzata un’area verde di circa 500mq, recintata e dotata di tavoli, giochi per bambini e pavimentazione antitrauma”.

“A corredo dell’opera sarà realizzato un parcheggio e un nuovo impianto di illuminazione. E’ prevista la piantumazione di 10 alberi e di una siepe perimetrale. Un’opera necessaria e non più rinviabile – conclude – dato che la zona è abitata da moltissime giovani coppie con bambini piccoli che a breve non saranno costretti a spostarsi per poter giocare insieme in totale sicurezza”.

Monica Rosati

Ufficio Stampa Comune di Corciano