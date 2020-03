Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti per l’Umbria: in arrivo test rapido

Dai dati aggiornati alle ore 8 di venerdì 27 marzo, 884 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, i guariti sono 11, i clinicamente guariti sono 28,i deceduti sono 21.

Sono ricoverati in 195, 46 sono in terapia intensiva.

Le persone in osservazione sono 2960, alla stessa data risultano 2629 soggetti usciti dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 27 marzo, sono stati eseguiti 6130 tamponi.

Intanto la Regione Umbria si prepara ad ampliare il ricorso ai test per individuare il coronavirus, ricorrendo anche a quelli rapidi. Lo hanno annunciato l’assessore Luca Coletto e il direttore della Sanità Claudio Dario nel corso di una conferenza stampa in streaming. Saranno testati tutti i pazienti che si recano, tramite pronto soccorso o per ricoveri programmati, in ospedale. Per loro verrà utilizzato un test immunologico in grado di dare una

risposta nel giro di una quindicina di minuti. Al test verranno sottoposti poi tutti coloro che entrano in strutture residenziali sanitarie o socio sanitarie ma anche in ‘comunità’ come carceri.

L’obiettivo del piano della Regione è di coinvolgere anche il personale del sistema sanitario venuto a contatto con pazienti a rischio. Un piano a “cerchi concentrici” per isolare quanti più positivi possibile e “interrompere la catena di diffusione del virus”. Per questo verrà impiegato anche un test molecolare rapido “alla portata di tutti i laboratori”.