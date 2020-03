Votato il bilancio di previsione: a Corciano 3 milioni di investimenti

Investimenti importanti per il Comune di Corciano, spalmati su vari capitoli. Il bilancio di previsione è stato votato dall’assemblea consiliare nella seduta di giovedì 5 marzo. Nella sua lunga relazione, il Vicesindaco Lorenzo Pierotti (delega al bilancio), ha messo in evidenza il ventaglio di opere pubbliche divise in “programmi” che saranno cantierate nel 2020. “Le opere pubbliche rappresentano l’asse strategico d’investimento per la promozione e lo sviluppo di Corciano e per i servizi che offre ai suoi cittadini – ha detto – Sono stati inseriti in bilancio una serie di interventi programmatici volti soprattutto alla valorizzazione del territorio e del patrimonio comunale. In particolare – ha spiegato – gli interventi riguardano la rete viaria, le strutture scolastiche, i parchi, l’ampliamento dei cimiteri ed il patrimonio dell’ente in generale”.

In dettaglio, questi i capitoli enunciati dal vicesindaco Pierotti. “Per quanto riguarda il “Programma Scuole”, in fase di espletamento la gara per la progettazione della nuova scuola media di San Mariano per un totale di 375.000 euro. A ciò si aggiungono 920.000 euro per l’ampliamento di due dei plessi scolastici finalizzato alla creazione di nuove classi ed nuovi spazi polivalenti e 50.000 euro per le piccole manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie, nelle materne e negli asili nido”. Passando al “Programma Cimiteri”, Pierotti ha annunciato “verranno ampliati il cimitero di Mantignana, di San Mariano, di Chiugiana e di Castelvieto per una spesa totale di circa 560.000 euro”, mentre nel “Programma Impianti Sportivi” verranno realizzati, ha ribadito “importanti interventi per oltre 600.000 euro sui nostri impianti sportivi già di ottima qualità ma che diventeranno un’eccellenza. Tappeti in erba sintetica di ultima generazione per tre campi da calcio, due nel 2020 ed uno nel 2021; 30.000 euro sono destinati per interventi nei palazzetti dello sport”.

Ampio spazio al “Programma strade” 425.000 euro – ha spiegato ancora il Vicesindaco Pierotti – saranno destinati al risanamento straordinario della pavimentazione stradale che insieme agli interventi dello scorso biennio e agli interventi arrivati grazie a molteplici solleciti agli enti preposti ci permetteranno nel 2020 di superare tutte le ‘criticità’ segnalate da ufficio tecnico e polizia locale”. Passando al “Programma Aree Verdi”, Pierotti ha sottolineato che “70.000 euro saranno impiegati per migliorare le aree verdi del territorio e la creazione di una nuova area verde a Taverne di Corciano”. Ma non finisce qui, perché ci saranno ulteriori opere già finanziate nel bilancio 2019 ma presenti nel bilancio 2020 perché le gare verranno avviate quest’anno.

“100.000 euro – ha dettagliato il vicesindaco – andranno per il miglioramento sismico del centro socioculturale di Ellera; 90.000 per la regimentazione delle acque a Mantignana. Inoltre è già presente nel DUP e sarà oggetto di una variazione di bilancio a breve un investimento di 130.000 euro per nuove linee di luce pubblica, finanziamento del MISE”. “Crediamo – ha concluso Pierotti – che questo Bilancio di Previsione offra una prospettiva d’insieme nella quale emerge la nostra volontà di continuare a puntare sul valore del nostro territorio, sull’ambiente, gli impianti sportivi e la rete viaria. Siamo sicuri che l’impostazione data a questo documento economico e programmatico sia propedeutica per dare un futuro sempre migliore a chi vive e a chi sceglierà di vivere nel nostro territorio nei prossimi anni. L’idea di fondo che ha sempre caratterizzato il nostro agire è amministrare con lo spirito del buon padre di famiglia“ Ogni intervento sarà dettagliato con specifici comunicati dai rispettivi assessorati.