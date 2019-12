I ragazzi della Bonfigli presentano i bozzetti per le panchine rosse

Esprimere in modo personale le emozioni suscitate da una tematica di drammatica attualità traducendole in immagini, forme e colori. E’ quanto hanno fatto gli alunni delle classi terze della scuola secondaria Benedetto Bonfigli di Corciano che quest’anno hanno affrontato in modo creativo le tematiche della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Guidati dai docenti di educazione artistica, i ragazzi hanno elaborato dei bozzetti artistici che, valutati e selezionati da una apposita commissione giudicatrice verranno dipinti su panchine di colore rosso donate dal Comune, che saranno collocate nei pressi delle scuole di Corciano, Mantignana e San Mariano.

L’illustrazione e la consegna dei bozzetti a Veronica Munzi, consigliera di parità del Comune, è avvenuta con una sorta di cerimonia formale partecipata a tutto tondo dagli allievi delle tre sedi, che hanno saputo spiegare con ricchezza di particolari il senso del loro lavoro. “Ho usato colori e tecniche pittoriche per potermi esprimere liberamente e riflettere sulla violenza di genere come radicata prevaricazione sulla donna – è stato uno dei commenti più significativi – per questo non è importante che il mio disegno venga prescelto ma è importante che io abbia potuto riflettere ed esprimere le mie emozioni. Ogni disegno potrà essere più o meno bello ma ha comunque un proprio valore, perché è portatore di un messaggio e di una emozione”. I ragazzi hanno inoltre immaginato la panchina dipinta e decorata e progettato il lavoro finito. A corredo degli elaborati, infatti, hanno realizzato, insieme agli insegnati di tecnologia, un puntuale studio della forma e dimensioni della panchina, nonché della collocazione delle immagini sulla panchina stessa.