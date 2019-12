Camperisti stregati da Corciano, il primo raduno è un successo

Grande successo per il primo raduno di “Umbria in camper Corciano” che si è svolto nei giorni scorsi.

Una settantina di camper con turisti a bordo da tutta Italia si sono recati a Corciano per conoscere il borgo nell’ambito dell’evento “Il Natale dei bimbi“.

L’iniziativa è nata dal gruppo Facebook “Umbria in camper Corciano” dove gli appassionati Filippo Frattegiani, Riccardo Massetti, Livio Vignaluca, Franco Brunozzi e Marzia Agnelli hanno curato ogni minimo dettaglio.



“È andato tutto benissimo – raccontano – malgrado il tempo che non è stato dei migliori in una delle tre giornate, i camper sono arrivati ugualmente. Tanti amici legati dalla stessa passione, solidali e entusiasti di fare amicizia, venuti da varie regioni. Il borgo di Corciano, stupendo come sempre, ha fatto innamorare tantissime persone, compresi i bambini”.