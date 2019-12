Solidarietà, un concerto per raccogliere fondi destinati al Malawi

In … canto per l’Africa è un concerto per una serata di solidarietà in cui saranno raccolti fondi per i progetti dell’Associazione “Amici del Malawi”. Sabato 14 dicembre al Teatro Filarmonica di Corciano, alle 21.00, la “Schola Cantorum Don Francesco Dominici” di Monte Castello di Vibio, diretta da Ivo Scargetta e composta da 28 elementi, eseguirà brani che in qualche modo sono legati, chi più chi meno, all’Africa ed alla solidarietà. Saranno eseguiti brani gospel e spiritual, sia tradizionali che recenti e un programma pop in chiave corale che va da Morricone a Cohen a Simon & Garfunkel a Jenkins ai Toto fino a M. Jackson.

La “Schola Cantorum” è un coro polifonico nato con il repertorio liturgico classico; negli anni poi ha cercato di sperimentare anche altri tipi di musicalità unendosi, talvolta, con altre corali ed inserendo nel repertorio, oltre alla polifonia classica, elaborazioni per coro anche di espressioni del folklore nazionale ed internazionale, cori alpini e di montagna, operette per coro, brani gospel e spiritual e, negli ultimi tempi, anche una virata nel pop.

La corale

Il coro sarà arricchito dalla partecipazione di giovani musicisti e talenti del territorio che accompagneranno l’esibizione con percussioni, chitarra, violino, oboe e pianoforte.

I contributi volontari raccolti nella serata verranno interamente devoluti all’Associazione “Amici del Malawi”.