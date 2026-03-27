Droga, serra e pistola: 22enne denunciato dopo controllo su monopattino

Un ragazzo di 22 anni è stato denunciato a piede libero dalla Polizia Locale di Corciano al termine di un’operazione di controllo del territorio che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti, una piccola serra artigianale per la coltivazione di marijuana e una pistola a salve.

Tutto è iniziato durante uno dei consueti pattugliamenti condotti dal Nucleo di Polizia Giudiziaria nell’ambito di «un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti». Gli agenti hanno fermato il ragazzo mentre viaggiava a bordo di un monopattino elettrico.

Il comportamento del giovane ha subito attirato l’attenzione degli operatori: apparso fin da subito particolarmente nervoso, ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire il controllo. Il 22enne è stato quindi accompagnato al comando per una perquisizione personale.

La verifica ha dato immediatamente risultati concreti. Nascosta nel giacchetto indossato dal giovane è stata rinvenuta una scatola di cartone con all’interno quattro bustine contenenti marijuana e hashish. Ma le sorprese non erano finite.

Le operazioni sono proseguite con una perquisizione domiciliare, durante la quale gli agenti hanno scoperto una piccola serra artigianale per la coltivazione di marijuana nascosta all’interno di un armadio. L’impianto è risultato pienamente funzionante, dotato di ventilatori, aspiratori, una lampada a LED con piastra riscaldante e fertilizzanti.

Nel corso del controllo è emerso un ulteriore elemento di rilievo: una valigetta contenente una pistola a salve calibro 8 mm priva del tappo rosso e dieci munizioni a salve. L’assenza del tappo rosso — previsto per legge per distinguere le repliche dalle armi vere — configura una violazione normativa autonoma rispetto alla questione degli stupefacenti.

Al termine degli accertamenti, il 2enne è risultato sprovvisto di documenti di identificazione e soggiorno ed è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici per la sua identificazione. Tutto il materiale rinvenuto, comprese la sostanza stupefacente, l’arma e le munizioni, è stato posto sotto sequestro.

