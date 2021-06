Taccheggia al centro commerciale, 50enne pizzicato con pistole giocattolo

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico impegnati in servizio di controllo del territorio sono intervenuti presso un noto cento commerciale della zona del corcianese a causa della segnalazione di un soggetto il quale cercava di rubare dei prodotti. Giunti sul posto gli agenti raggiunti da personale addetto all’anti taccheggio identificavano l’uomo come un cittadino extracomunitario 50enne di origini algerine.

A seguito del controllo l’uomo, che prima dell’arrivo degli agenti riusciva ad oltrepassare le casse per il pagamento della merce cercando di allontanarsi, veniva trovato in possesso, occultate al disotto degli indumenti indossati, di due pistole giocattolo perfettamente confezionate e di 4 coppie di cuffie auricolari wireless per un valore complessivo di circa 100 euro.

L’uomo, risultato avere numerosi precedenti di Polizia per reati analoghi, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto.