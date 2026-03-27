Al Teatro Cucinelli torna la magia delle marionette con Il Pifferaio Magico

Le marionette più antiche al mondo tornano a incantare il pubblico nel fine settimana, con uno spettacolo di poesia, satira e suggestione per tutta la famiglia. La Compagnia Carlo Colla & Figli è di nuovo al Teatro Cucinelli con Il Pifferaio Magico, nell’ambito della Stagione 25/26.

Lo spettacolo, consigliato a partire dai sei anni di età, non è una semplice trasposizione della fiaba originale. «La rielaborazione della celebre fiaba dei Fratelli Grimm – recita la nota della compagnia – vede situazioni drammaturgiche più complesse e personaggi nuovi».

L’appuntamento è fissato per sabato 28 e domenica 29 marzo alle 17.30. Al centro della narrazione c’è la vita del borgo medievale di Hamelin, con i suoi antichi mestieri e il pragmatismo di un’amministrazione votata al fare e al produrre. A fare da contrappunto a questo mondo concreto sono Hans e Lise, giovani protagonisti guidati «dalla gentilezza e dall’amore» che «vivono in armonia con il mondo della natura e l’affetto degli animali».

La figura chiave resta quella del Pifferaio, personaggio enigmatico e potente. «Uno straniero che, giungendo da un “chissà dove”, vede e scruta i personaggi e la società del paese dall’esterno – spiega la nota – e interviene come elemento regolatore delle dinamiche del borgo», risultando «monito per i potenti e nume tutelare degli animi puri».

Dietro la magia dello spettacolo si cela una riflessione più profonda sul ruolo delle marionette nella storia del teatro. «La parabola drammaturgica restituisce alle marionette l’antica funzione satirica che, nel passato, le consacrò al ruolo di acute commentatrici degli eventi storici e dei mutamenti sociali» – si legge nel comunicato della compagnia.

Ma non è solo satira. «Creature nuove nelle fattezze come nei ruoli, proiezione del fantasticare sui luoghi, sui suoni e sui momenti dell’azione» – così la compagnia descrive le proprie marionette –, pronte a «rivestire abiti sgargianti e colorati per “essere” sulla scena, finalmente attori».

I biglietti sono acquistabili telefonicamente al botteghino del Teatro Stabile dell’Umbria (Tel. 075 57542222, giorni feriali dalle 17 alle 20), presso il Teatro Morlacchi di Perugia in Piazza Morlacchi 13 (Tel. 075 5722555), oppure online su www.teatrostabile.umbria.it. Il botteghino del Teatro Cucinelli aprirà il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 16 per le repliche pomeridiane.

