Andrea Pezzi al Teatro Cucinelli di Solomeo con “Intelligenza Naturale”

Il Teatro Cucinelli si prepara ad accogliere uno dei volti più noti del mondo digitale italiano con uno spettacolo che rovescia la prospettiva sull’intelligenza artificiale. Andrea Pezzi porta in scena nei prossimi giorni «Intelligenza Naturale», un viaggio teatrale tra tecnologia e umanità che invita il pubblico a riscoprire la propria identità in un’epoca di trasformazione epocale.

Lo spettacolo rientra nella Stagione teatrale 25/26 del Teatro Cucinelli, curata dal Teatro Stabile dell’Umbria (TSU). Sul palco, Pezzi esplora il confronto tra la macchina — strumento di ottimizzazione e razionalizzazione — e l’essere umano, chiamato a ridefinire sé stesso riscoprendo la propria identità naturale in un mondo in rapida evoluzione.

«Mi piace chiamare Intelligenza Naturale ciò che dobbiamo coltivare per sopravvivere a questo tempo – ha spiegato Andrea Pezzi – identificandoci sempre più profondamente con lo spirito perenne dell’umanesimo». L’appuntamento è fissato per giovedì 26 febbraio alle ore 21.

Lo spettacolo si avvale della regia di Clemente Pernarella e di una colonna sonora dal vivo composta ed eseguita da Giua, alla chitarra e alla voce. Una scelta estetica coerente con il messaggio: la musica analogica e corporea come contrappunto alla freddezza degli algoritmi, a sottolineare l’irriducibile dimensione umana dell’esperienza artistica.

«Intelligenza Naturale» è una produzione di Savà Produzioni Creative, pensata per «invitare il pubblico a riscoprire la propria identità autenticamente umana – individuale e collettiva – in uno spazio-tempo teatrale che, con la sua natura effimera e irripetibile, consente di sperimentare la forza del sentire condiviso».

La riflessione proposta da Pezzi tocca ambiti che riguardano ciascuno senza eccezioni: il lavoro, l’istruzione, le relazioni umane e il futuro delle democrazie liberali nell’era dell’intelligenza artificiale. Il palcoscenico del Teatro Cucinelli, immerso nel borgo medievale di Solomeo, si conferma ancora una volta luogo d’elezione per interrogarsi sul rapporto tra tradizione umanistica e contemporaneità, in un dialogo che la Stagione del TSU rende accessibile a un pubblico sempre più ampio.