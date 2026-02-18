Amministrazione comunale sul territorio: al via gli incontri con i residenti

È partito il percorso di ascolto e dialogo diretto tra l’amministrazione comunale di Corciano e i cittadini del territorio. Le prime tappe hanno toccato Strozzacapponi e San Mariano, in due momenti che hanno segnato l’avvio di un ciclo di incontri destinato a proseguire nelle prossime settimane in altre frazioni del Comune.

Durante gli appuntamenti si è parlato di sicurezza, viabilità, manutenzione delle strade, cura del verde e qualità dei servizi. Ma soprattutto si è dato spazio all’ascolto delle segnalazioni e delle proposte dei residenti, in un confronto aperto e costruttivo. Volti, domande, idee hanno animato gli incontri, tracciando le priorità e le aspettative delle comunità locali.

«Abbiamo incontrato i cittadini per condividere problemi, aspettative e prospettive – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Pierotti – Amministrare non significa soltanto realizzare opere, ma esserci, metterci la faccia e confrontarci anche quando le opinioni sono diverse». Pierotti ha sottolineato come questi momenti siano fondamentali per costruire un rapporto sano e diretto tra amministrazione e comunità.

Il ciclo di incontri proseguirà nelle prossime tappe del territorio comunale, confermando la volontà dell’amministrazione guidata da Pierotti di mantenere un contatto costante e concreto con la cittadinanza. L’obiettivo è costruire una programmazione partecipata che tenga conto delle reali esigenze espresse dai residenti delle diverse frazioni.

«Grazie a chi ha partecipato: continuiamo così, passo dopo passo» ha concluso Pierotti, ribadendo l’importanza del dialogo continuo come strumento di governo del territorio.

